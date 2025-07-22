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В Самаре автомойщик зарегистрировал в квартире около сотни мигрантов

В Самаре автомойщик зарегистрировал в своей квартире 95 мигрантов
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ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре автомойщик зарегистрировал в своей квартире 95 мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Житель Кировского района, ранее судимый за хранение наркотиков в крупном размере, незаконно поставил на учет в квартире 95 иностранцев, не собираясь предоставлять им площадь для проживания», — говорится в сообщении.

По словам самарца, за регистрацию он получал от мигрантов вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В отношении нарушителя правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что суд приговорил автомойщика к полутора годам лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Хасанском районе Приморского края редчайший хищник гулял по проезжей части.

Кроме того, на видео попало, как автомобили с красноярцами разлетелись после жесткого удара.

Ранее Ford Bronco владивостокца утонул в Японском море.

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