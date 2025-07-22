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Видео: Ford Bronco владивостокца утонул в Японском море

Во Владивостоке Ford Bronco утонул в море, пока водитель катался на гидроцикле
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Во Владивостоке внедорожник Ford Bronco утонул в море, пока водитель катался на гидроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Самый неунывающий россиянин живет во Владивостоке. Мужчина хотел покататься на гидроцикле, но при спуске на воду забыл поставить на парковку свой внедорожник, на котором привез аквабайк, и тачка нырнула раньше остальных», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль почти полностью ушел под воду. Далее на записи заметно, как очевидцы вытаскивают утонувший внедорожник.

По информации канала, после того как Ford Bronco вытащили из воды, владелец сообщил, что у него прекрасное настроение. На опубликованной в сети фотографии видно, как мужчина улыбается, находясь в море рядом с утонувшей машиной.

До этого сообщалось, что в Хасанском районе Приморского края редчайший хищник гулял по проезжей части.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге.

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