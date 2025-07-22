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Зампред правительства Забайкалья Гончаров назвал причину аварии со своим участием

Зампред правительства Забайкалья Гончаров объяснил причину ДТП со своим участием
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Правительство Забайкальского края

Зампред правительства Забайкалья Алексей Гончаров заявил в своем Telegram-канале, что выехал на встречную полосу, так как потерял управление на плохом дорожном покрытии.

«Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения», — написал он.

О том, что Алексей Гончаров стал участником дорожно-транспортного происшествия, 22 июля сообщил Telegram-канал Baza.

Авария произошла вечером 21 июля на трассе Р-258 между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Предположительно, внедорожник Mercedes под управлением 44-летнего чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Женщина-водитель Toyota получила тяжелые травмы, она не выжила, несмотря на усилия врачей. Гончаров с травмами был госпитализирован.

Накануне в Якутии возбудили уголовное дело после смертельной аварии с рабочими. По данным СК России, расследование начато по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее было опубликовано видео с места крупного ДТП в Дагестане.

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