Зампред правительства Забайкалья Гончаров назвал причину аварии со своим участием

Зампред правительства Забайкалья Алексей Гончаров заявил в своем Telegram-канале, что выехал на встречную полосу, так как потерял управление на плохом дорожном покрытии.

«Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения», — написал он.

О том, что Алексей Гончаров стал участником дорожно-транспортного происшествия, 22 июля сообщил Telegram-канал Baza.

Авария произошла вечером 21 июля на трассе Р-258 между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Предположительно, внедорожник Mercedes под управлением 44-летнего чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Женщина-водитель Toyota получила тяжелые травмы, она не выжила, несмотря на усилия врачей. Гончаров с травмами был госпитализирован.

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