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Опубликовано видео с места крупного ДТП в Дагестане

МВД Дагестана опубликовало видео с места крупного ДТП в Тарумовском районе
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В Тарумовском районе Дагестана произошло крупное ДТП. Кадры с места аварии опубликовал официальный канал МВД Дагестана.

«Сегодня, 22 июля, примерно в 8 утра, на 247км ФАД «Кавказ», 39-летняя гражданка Республики Казахстан, управляя автомобилем Chery Tiggo 8 Pro, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Lada Largus, за рулём которого находился 39-летний житель Удмуртии», — сообщает канал.

В результате ДТП не выжили оба водителя, а так же 4 и 6 летние пассажиры автомобиля Largus. В больницу доставлены 4 пострадавших.

До этого в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве.

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