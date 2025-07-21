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В Якутии завели уголовное дело после смертельного ДТП с вахтовиками

СК завел уголовное дело после гибели 13 вахтовиков в ДТП в Якутии
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии возбудили уголовное дело после смертельной аварии с вахтовиками в Нерюнгринском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, расследование начато по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Трагедия произошла в ночь на 21 июля на территории одной из шахт. По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса «НЕФАЗ 4208-34», занимавшегося перевозкой рабочих, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии 13 человек погибли на месте, еще 20 получили травмы и были госпитализированы, уточнили следователи.

Для выяснения всех обстоятельств создана следственная группа. Ведутся необходимые экспертизы и допросы. Следствие также готовит документы для передачи материалов по факту ДТП в другое подразделение по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.

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