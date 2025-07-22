Российский чиновник устроил смертельное ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров стал участником дорожно-транспортного происшествия с погибшим, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, авария произошла вечером 21 июля на трассе Р-258 между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Предположительно, внедорожник Mercedes под управлением 44-летнего чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.

В результате столкновения пострадали шесть человек. Женщина-водитель Toyota получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей. Гончаров с травмами был госпитализирован. Подробности о его состоянии не приводятся.

Накануне в Якутии возбудили уголовное дело после смертельной аварии с вахтовиками. По данным СК России, расследование начато по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

ДТП произошло в ночь на 21 июля на территории одной из шахт. Предварительно, 52-летний водитель автобуса, занимавшийся перевозкой рабочих, не справился с управлением. В результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало с 25-метрового обрыва. 13 человек погибли на месте происшествия, еще 20 госпитализировали с различными травмами.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.