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Автоэксперт Моржаретто высказался о компенсации за затопленные из-за ливня авто

Автоэксперт Моржаретто назвал бесперспективной компенсацию за затопленные авто
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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Предложение о введении в ОСАГО компенсации за затопленные из-за ливней автомобили хорошее, но инициатива бесперспективная. Об этом ТАСС сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Хорошая идея, красивая, но бесперспективная. ОСАГО - это страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Оно должно быть доступным и включать в себя основные риски, например, ущерб перед третьими лицами. Не надо туда больше ничего пытаться запихнуть», - сказал он.

До этого депутаты Государственной думы РФ от партии «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации для граждан, чьи автомобили оказались затоплены из-за ливней.

По информации журналистов RT, парламентарии выступили за включение соответствующего пункта в полисы ОСАГО.

21 июля Городское хозяйство Москвы сообщило, что ночью и утром в некоторых районах российской столицы выпала месячная норма осадков. Климатической нормой считается выпадение 85 мм осадков в месяц, при этом в Зеленоградском административном округе этот показатель достиг 91 мм. Также специалисты предупредили жителей об усилении ветра до 15 м/с.

На фоне ливней затопленным оказался Шмитовский проезд в Пресненском районе. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры с места событий, на которых запечатлен застрявший в глубокой луже автомобиль скорой помощи.

Ранее в Москве из-за ливня затонуло такси.

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