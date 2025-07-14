В Думе готовят увеличение госпошлин на выдачу документов водителям

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам одобрил увеличение государственных пошлин на выдачу документов водителям. Об этом пишет РИА Новости.

15 июля законопроект будет вынесен на рассмотрение на пленарной сессии Думы.

Законодатели планируют увеличить пошлины за получение паспорта транспортного средства с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей, а за изменения в паспорт ТС — с 350 рублей до 525 рублей. Плата за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) будет увеличена с 500 до 1,5 тыс. рублей для бумажного варианта и до 4,5 тыс. рублей — для пластикового. При этом пошлина для получения российских водительских прав подорожает до 4 тыс. рублей для пластиковой версии и до 6 тыс. рублей для свидетельств нового поколения.

Пошлина на получение международных водительских прав вырастет вдвое — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. За получение автомобильных номеров вместо двух тысяч рублей придется выложить три тысячи, стоимость госзнаков для мотоциклов и прицепов будет увеличена с 1,5 тыс. рублей до 2250.

Также будут увеличены и пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и за разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах увеличить госпошлины для мигрантов.

Ранее депутат Милонов предложил поднять размер госпошлины за развод до 100 тыс. рублей.