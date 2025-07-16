Перечислены автомобили, которые в июле подешевели на сотни тысяч рублей

«Автостат» перечислил подешевевшие на сотни тысяч рублей автомобили в июле

С начала июля семь автобрендов в России изменили ценники на свои автомобили. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

«У Haval стали дешевле восемь из десяти моделей. Кроссовер Jolion 2025 года выпуска потерял в цене 150 – 200 тысяч (минус 6,8 – 8,2%) и стоит уже 1 999 000 – 2 749 000 рублей. Кроссовер M6 подешевел на 50 – 180 тысяч (минус 2,3 – 8,3%), а его новые цены находятся в диапазоне 1 999 000 – 2 119 000 рублей», — передает агенство.

Также внедорожники H5 и H9 стали дешевле на 200-400 тысяч рублей, а Dargo и Dargo X — на 100 тысяч рублей.

Автобренд Chery снизил цену на Tiggo 4 2025 года выпуска в комплектациях Active и Prime на 70 тысяч рублей. Кроссовер Tiggo 7L 2025 года подешевел еще сильнее — на 100 тысяч рублей. Тем временем внедорожник Tank 400 в комплектации Adventure упал в цене сразу на 400 тысяч (-6,9%), а Tank 700 2024 года в комплектации Premium — на 600 тысяч рублей.

Стоимость минивэна Wey 80 снизилась на 200 – 700 тыс. рублей. Компания Great Wall Motors опустила ценник пикап Poer New на 100 тысяч рублей. Полноприводная версия кроссовера Omoda C5 потеряла в цене 150 тысяч рублей.

В июле только автобренд «Москвич» поднял цены — модель «3» подорожала сразу 48 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в России с начала 2025 года цена автомобилей Geely снизилась на 3% в среднем по модельному ряду.

«Наибольшее снижение цены показал Atlas — минус 7,2%. Единственной подорожавшей, хоть и незначительно, моделью оказался Coolray», — отмечается в сообщении сервиса CARgument.

Цена на седаны Preface снизилась на 6% за 7 месяцев, Emgrand подешевел на 2,4%, кроссовер Cityray — почти на 2%, Okavango — на 1,5%, Monjaro — на 1,4%. Сильнее всего в 2025 году автомобили Geely дешевели в марте и июле.

Ранее сообщалось, что в Думе готовят увеличение госпошлин на выдачу документов водителям.