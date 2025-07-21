Очереди сократились на подходах к Крымскому мосту

Меньше тысячи машин находятся в очередях на подходах к Крымскому мосту

Очереди на подходах к Крымскому мосту сократились до 975 автомобилей к 20:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В публикации отмечается, что в очереди со стороны Тамани находится 715 автомобилей. Ожидание составляет около трех часов.

В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств, «ожидание около часа».

По информации на 15:00 мск на подходах к Крымскому мосту выросли пробки. С двух сторон в очередях находилось более 2260 автомобилей.

До этого водители сняли на видео образовавшийся затор. На размещенных в сети кадрах видно, как тысячи машин выстроились в одну линию на подъездах к мосту.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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