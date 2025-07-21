Пробки у Крымского моста снова выросли

На подходах к Крымскому мосту снова выросли пробки. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1485 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Ожидание около трех часов», — говорится в публикации.

Таким образом, на подъезде к Крымскому мосту застряли 2265 автомобилей. Пробка продолжает увеличиваться на протяжении всего дня.

До этого водители сняли на видео образовавшийся затор. На размещенных в сети кадрах видно, как тысячи машин выстроились в одну линию на подъездах к мосту.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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