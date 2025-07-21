В Москве сняли на видео, как река Яуза вышла из берегов и затопила автомобили

В Москве на видео попала река Яуза, которая затопила автомобили

В Москве очевидцы сняли на видео, как река Яуза вышла из берегов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Смотрите, как нас затопило. Яуза из берегов вышла», — говорит автор видео.

Отмечается, что река вышла из берегов в районе Ростокино. В результате вода затопила дороги и автомобили.

До этого сообщалось, что в Москве вода затопила набережную Яузы. Один из автомобилей, пытавшихся преодолеть водную преграду, не смог этого сделать и остановился.

21 июля столичный Дептранс сообщил о новых перекрытиях движения из-за непогоды и открытии ранее перекрытых участков городских улиц.

Ранее на видео попал потоп на дублере проспекта Мира в Москве.