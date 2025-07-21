На видео попал потоп на дублере проспекта Мира в Москве

Московская ГИБДД показала на видео затопленный дублер проспекта Мира

Госавтоинспекция Москвы опубликовала кадры с масштабным подтоплением проезжей части в районе проспекта Мира.

«На дублере проспекта Мира, в районе дома 135, сильное подтопление проезжей части в обоих направлениях. Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с коммунальными службами обеспечивают регулировочно-распорядительные действия», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ГИБДД совместно с коммунальщиками обеспечивают отвод транспорта с проезжей части в районе разлива реки и оказывают водителям помощь, добавили в ведомстве.

До этого столичный Дептранс сообщил о новых перекрытиях движения из-за непогоды и открытии ранее перекрытых участков городских улиц.

Ранее в Москве водители начали соревноваться с речными трамваями после ливня.