Яуза в Москве вышла из берегов и затопила набережную

В Москве на фоне сильного ливня река Яуза вышла из берегов и затопила набережную. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Здесь уже непонятно - где кончается река Яуза, а где начинается набережная реки Яузы. Все выглядит как одна большая река», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что проезжая часть набережной скрыта под водой. По ней движутся такси и микроавтобус. Водитель микроавтобуса передумал форсировать водную преграду и сдал назад, на более высокое место. Водитель такси доехал до парапета и остановился. На эстакаде, проходящей над рекой, движение транспорта рабочее.

До этого в Москве сфотографировали такси Volkswagen Polo, которое затонуло под путепроводом. Передняя часть машины, включая моторный отсек, скрылась под водой.

Ранее в Москве затопило автомойку и сервис.