На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яуза в Москве вышла из берегов и затопила набережную

В Москве затопило набережную Яузы
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «МК: срочные новости»

В Москве на фоне сильного ливня река Яуза вышла из берегов и затопила набережную. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Здесь уже непонятно - где кончается река Яуза, а где начинается набережная реки Яузы. Все выглядит как одна большая река», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что проезжая часть набережной скрыта под водой. По ней движутся такси и микроавтобус. Водитель микроавтобуса передумал форсировать водную преграду и сдал назад, на более высокое место. Водитель такси доехал до парапета и остановился. На эстакаде, проходящей над рекой, движение транспорта рабочее.

До этого в Москве сфотографировали такси Volkswagen Polo, которое затонуло под путепроводом. Передняя часть машины, включая моторный отсек, скрылась под водой.

Ранее в Москве затопило автомойку и сервис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами