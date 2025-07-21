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Московские власти сообщили о новых перекрытиях движения из-за ливня

Дептранс: в Москве из-за погоды перекрыта набережная у проспекта Мира
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Кадр из видео/Telegram-канал «МК: срочные новости»

В Москве на фоне дождя и подтоплений перекрыто движение на ряде улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно.

В связи с погодными условиями перекрыто движение: на Сколковском шоссе в районе дома 45; на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза); на улице Тихая», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение транспорта восстановлено в районе Нагатинской набережной в Проектируемом проезде №4062, на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1 и на Волоколамском шоссе в районе дома 142.

До этого подтопление в районе набережной Яузы сняли очевидцы. Река вышла из берегов и на проезжей части образовался слой воды. На набережной остановился автомобиль, который не смог преодолеть водную преграду.

Дептранс посоветовал москвичам отложить поездки на личном транспорте.

Ранее в Москве из-за ливня затонуло такси.

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