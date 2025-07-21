В пробках у Крымского моста застряли почти 1700 автомобилей

На подходах к Крымскому мосту образовался большой затор. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 545 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в публикации.

Таким образом, возле Крымского моста образовалась пробка в 1695 машин.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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