У Крымского моста образовалась пробка из тысячи автомобилей

Перед въездом на Крымский мост скопилось более тысячи автомобилей

У Крымского моста 21 июля 2025 года с обеих сторон скопилось большое количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 8 часов утра в очереди находится 1,17 тыс. автомобилей.

«8:00.В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств», — говорится в сообщении канала.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.