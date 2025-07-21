В очереди к Крымскому мосту скопилось сотни автомобилей

В очереди к Крымскому мосту находится почти 700 автомобилей. Об этом сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По состоянию на 01:00 мск очередь со стороны Тамани состоит из 690 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа.

Отмечается, что со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.

20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что очередь при въезде на Крымский мост достигла 22 километров, это рекорд с момента открытия переправы.

14 июля стало известно, что водители сняли на видео огромную пробку из двух тысяч автомобилей, которая образовалась на подходе к Крымскому мосту.

8 июля сообщалось, что прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

Ранее военный эксперт оценил вероятность удара ВСУ по Крымскому мосту.