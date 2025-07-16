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Военный эксперт оценил вероятность удара ВСУ по Крымскому мосту

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ могут ударить ракетами ATACMS по Крымскому мосту
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать ракеты ATACMS для удара по Крымскому мосту. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, даже если армия Украины попытается атаковать мост, то российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут сбить все снаряды.

«У ВСУ есть [ATACMS] — это ракеты баллистического типа, которые стреляют где-то на 300 километров. Есть и модернизированные, но их приберегают. Если ВСУ попытаются ударить, то у них есть маниакальная идея попасть по Крымскому мосту», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что ракеты не смогут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку их собьют ПВО. Военный эксперт отметил, что при решении украинского командования ударить по знаковым зданиям РФ, например, «Лахта Центру» в Петербурге, то российские военные будут готовы ответить.

До этого военный блогер Борис Рожин сообщил, что украинские войска запустили несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее в очереди на Крымском мосту скопилось более 500 автомобилей.

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