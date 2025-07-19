Видео: нижегородец толкнул школьницу на проезжую часть, и она потеряла сознание

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина толкнул школьницу на дорогу

В Нижнем Новгороде родитель толкнул школьницу на проезжу часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«У ребенка сотрясение мозга и травмы ног и рук, забрали на скорой» - рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина толкает девушку на проезжую часть, школьница падает и теряет сознание, в этот момент к ней подбегают очевидцы. Кроме того, на записи заметно, как один из мужчин ударяет нарушителя.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку. На записи также слышно, как автомобилисты сигналят нарушителям.

Ранее волховчанин разбил Infiniti, катаясь на капоте, и это попало на видео.