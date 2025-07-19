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Волховчанин разбил Infiniti, катаясь на капоте, и это попало на видео

В Ленобласти на видео сняли, как мужчина рукой разбил стекло, катаясь на капоте
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В городе Волхов Ленинградской области мужчина разбил лобовое стекло, катаясь на капоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Иномарка сначала протаранила стоящее авто у местного вокзала, а затем самым хитрым способом увезла с места аварии владельца пострадавшей машины. Закосплеевший Джейсона Стейтема пассажир принимал отчаянные попытки остановить адскую колесницу: размолотил лобовое сначала голой рукой, а потом — вооружившись мобильным», — рассказали очевидцы.

Видеорегистратор Infiniti запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина сидит на капоте движущегося автомобиля и разбивает рукой лобовое стекло, после чего водитель останавливает транспорт и выходит. Между мужчинами начинается драка. Затем волховчанин снова садится на капот и еще дважды ударяет по стеклу.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.

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