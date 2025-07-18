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Москвичей наказали после жесткой драки на фоне Кремля

В Москве наказали водителей, которые подрались на фоне Кремля
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Telegram-канал SHOT

В Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Дорожный конфликт произошел несколько дней назад, двое мужчин устроили спарринг в потоке машин. После того как их разнял очевидец, оба скрылись. Все это не осталось без внимания полиции. Драчунов доставили в отдел и составили по несколько протоколов», — говорится в сообщении.

По информации канала, один водитель получил штраф, а второй – арест на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку. На записи также слышно, как автомобилисты сигналят нарушителям.

До этого в Санкт-Петербурге мужчины устроили драку со стрельбой на проезжей части. Инцидент произошел в Выборгском районе. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО сообщили, что драка началась после словесного конфликта.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.

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