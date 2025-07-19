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Москвич на легковушке устроил массовое ДТП на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как легковушка вращалась на дороге, врезаясь в авто
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В Москве на МКАД водитель на легковом автомобиле спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 69-км МКАД, от 17.06.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая машина резко поворачивается, врезается в большегруз, после чего начинает вращаться и задевает еще два автомобиля.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку. На записи также слышно, как автомобилисты сигналят нарушителям.

Кроме того, в Москве водители на мини-погрузчиках проехали на задних колесах, чтобы понравиться девушке.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.

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