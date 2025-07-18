Москвич рулил ногами, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как таксист на Geely рулил ногами

В Москве водитель рулил ногами. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Варшавское шоссе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как человек находится на водительском сидении движущегося автомобиля Geely, при этом его ноги расположены на руле.

До этого сообщалось, что в Москве водитель ехал на разбитом Lexus без крыши.

«На самом деле у этой машины непростая судьба. Год назад во время урагана на нее упало дерево. Владелец Илья, конечно, расстроился, но думал восстановить внедорожник. Только с деталями вышла проблема, и страховая сказала, что упавшее дерево — это не страховой случай, потому что оно вырвано с корнем», — говорится в публикации.

По информации канала, мужчина выставил иномарку на продажу, и ее быстро купили. Новый владелец уже проехал на автомобиле и попал на камеру. На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден: у транспорта смят кузов, практически отсутствует крыша и лобовое стекло.

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