«Попонтовались перед девушкой»: водители на мини-погрузчиках устроили шоу для москвички

В Москве на видео сняли, как мини-погрузчики ехали на задних колесах

В Москве водители на мини-погрузчиках проехали на задних колесах, чтобы понравиться девушке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Драгрейсеры на мини-погрузчиках устроили шоу в Москве. Парни немного попонтовались на задних колесах перед девушкой и рванули по свежему асфальту в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Москвичка запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как два мини-погрузчика едут на задних колесах.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку. На записи также слышно, как автомобилисты сигналят нарушителям.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.