Дрифтер влетел в авто с петербуржцем, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как автомобили столкнулись в момент дрифта

В Санкт-Петербурге автомобили столкнулись в момент дрифта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Две машины столкнулись во время сходки дрифтеров у «Сибур Арены». Участники «слета» выписывали сложные фигуры, оставляя следы от покрышек на асфальте, когда две машины получили повреждения», — говорится в сообщении.

По информации канала, очевидцы подбежали к участникам ДТП сразу после столкновения. Вскоре на место автомобильной аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять шуток.

На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку.

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