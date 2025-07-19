В Москве массовое ДТП парализовало движение

В Москве на Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Лужнецкой эстакаде произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на четыре километра. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными на проезжей части, а также выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.