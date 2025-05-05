Родителям рассказали, как обеспечить безопасность ребенка в салоне автомобиля

Травмы головы, позвоночника, грудной клетки и живота являются самыми частыми у детей при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла. Об этом сообщил главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Автокресла помогают снизить риск детского травматизма и уберечь жизнь маленьких пассажиров. Они имеют боковую защиту для головы и шеи, что позволяет смягчить силу удара и защитить от осколков. Чтобы малыш не выскользнул из автокресла, плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы и не касаться шеи», — сказал Григорьев.

Он посоветовал не использовать люльку от прогулочной коляски вместо автокресла, так как ее нельзя должным образом зафиксировать в салоне машины. Кроме того, не следует перевозить ребенка на руках, поскольку такое положение повышает риск получения серьезных травм при ДТП.

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