«С голливудскими спецэффектами»: петербуржцы устроили драку со стрельбой на дороге

В Петербурге на видео попала драка со стрельбой на проезжей части

В Санкт-Петербурге мужчины устроили драку со стрельбой на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Драка с голливудскими спецэффектами произошла в Выборгском районе. Две компании молодых людей устроили «фееричную» потасовку возле дома 140 по проспекту Энгельса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО, все началось со словесного конфликта накануне вечером», — говорится в сообщении.

По информации канала, четыре человека обстреляли своих оппонентов пиротехникой, после чего скрылись с места происшествия. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подростков 15 и 17 лет. В настоящее время работники полиции проводят проверку по факту драки со стрельбой, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчина с вилами напал на питбайкеров из-за шума. На кадрах видно, как полуголый мужчина замахивается вилами на питбайкеров, после чего начинается драка, в процессе которой у самарца отбирают вилы.

Ранее мигрантов-водителей обвинили в высокой аварийности в России.