Пермяк пинал автомобили, сидя на мотоцикле, и это попало на видео

В Перми на видео попало, как мотоциклист пинал автомобили в момент движения

В Перми мотоциклист пинал автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина едет на мотоцикле, при этом пинает припаркованные автомобили.

До этого сообщалось, что в Москве водитель ехал на разбитом Lexus без крыши.

«На самом деле у этой машины непростая судьба. Год назад во время урагана на нее упало дерево. Владелец Илья, конечно, расстроился, но думал восстановить внедорожник. Только с деталями вышла проблема, и страховая сказала, что упавшее дерево — это не страховой случай, потому что оно вырвано с корнем», — говорится в публикации.

По информации канала, мужчина выставил иномарку на продажу, и ее быстро купили. Новый владелец уже проехал на автомобиле и попал на камеру. На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден: у транспорта смят кузов, практически отсутствует крыша и лобовое стекло.

Кроме того, в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.