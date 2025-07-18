На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пермяк пинал автомобили, сидя на мотоцикле, и это попало на видео

В Перми на видео попало, как мотоциклист пинал автомобили в момент движения
true
true
true
close
Telegram-канал Ural Mash

В Перми мотоциклист пинал автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина едет на мотоцикле, при этом пинает припаркованные автомобили.

До этого сообщалось, что в Москве водитель ехал на разбитом Lexus без крыши.

«На самом деле у этой машины непростая судьба. Год назад во время урагана на нее упало дерево. Владелец Илья, конечно, расстроился, но думал восстановить внедорожник. Только с деталями вышла проблема, и страховая сказала, что упавшее дерево — это не страховой случай, потому что оно вырвано с корнем», — говорится в публикации.

По информации канала, мужчина выставил иномарку на продажу, и ее быстро купили. Новый владелец уже проехал на автомобиле и попал на камеру. На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден: у транспорта смят кузов, практически отсутствует крыша и лобовое стекло.

Кроме того, в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части.

Ранее москвич рулил ногами, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами