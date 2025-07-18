«Обдувает»: москвич проехал на Lexus с оторванной крышей, и это попало на видео

Baza: в Москве водитель проехал на полностью разбитом Lexus и попал на видео

В Москве водитель ехал на разбитом Lexus без крыши. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На самом деле у этой машины непростая судьба. Год назад во время урагана на нее упало дерево. Владелец Илья, конечно, расстроился, но думал восстановить внедорожник. Только с деталями вышла проблема, и страховая сказала, что упавшее дерево — это не страховой случай, потому что оно вырвано с корнем», — говорится в сообщении.

По информации канала, мужчина выставил иномарку на продажу, и ее быстро купили. Новый владелец уже проехал на автомобиле и попал на камеру.

Очевидцы запечатлели на видео поездку на Lexus. На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден: у транспорта смят кузов, практически отсутствует крыша и лобовое стекло.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки.

Ранее бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео.