Сибиряки на Mercedes жестко избили водителя Lada, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как мужчины до крови избили водителя Lada

В Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Об этом сообщает ACT-54 Black.

«Двое пацанчиков на Ешке с госномером Р 914 НЕ 186 напали на молодого водителя ВАЗа на Никитина за то, что он ранее не пропустил их в потоке. Парню разбили нос и нанесли несколько ударов по голове», --говорится в сообщении.

Автомобилист запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садиться в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений одному из участников дорожного движения в ходе конфликта. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео.