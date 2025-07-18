Водолазы достали тела 4 человек, которые вылетели на УАЗе в Нижегородской области

В Нижегородской области достали тела 4 человек, которые упали в реку на УАЗе

В Нижегородской области водолазы достали тела четырех человек, которые вылетели на УАЗе в реку. Об этом говорится в Telegram-канала Ni Mash.

«Предварительно, компания напилась и погнала на УАЗе отмечать день рождения. В машине сидели три сотрудника Пильнинской прокуратуры и двое — из соседнего района», — говорится в публикации.

Одному пассажиру удалось доплыть до берега.

Авария произошла вечером 17 июля возле поселка Пильня. В момент ДТП в салоне находились трое мужчин и две женщины. Пассажир, который смог выбраться из тонувшей машины, попросил очевидцев вызвать спасателей.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в Оку в момент дрифта. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Ранее стало известно, кто сидел в автомобиле, вылетевшем в реку в Нижегородской области.