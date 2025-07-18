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«Ищут водолазы»: нижегородцы на УАЗе вылетели с дороги в реку

Mash: в Нижегородской области водолазы ищут людей, которые на УАЗе упали в реку
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МЧС России

В Нижегородской области автомобиль с людьми упал в реку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Легковушка выскочила с дороги и упала в реку Пьяна в Нижегородской области. Водителя и троих пассажиров ищут водолазы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 17 июля возле поселка Пильня. В момент ДТП в салоне находились трое мужчин и две женщины: нижегородцы ехали на отдых. Из тонувшей машины выбраться смог только один пассажир, который попросил очевидцев вызвать спасателей.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в Оку в момент дрифта. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в воду. По информации канала «Нижний Новгород», люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Кроме того, в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части.

Ранее бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео.

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