Стало известно, кто сидел в автомобиле, вылетевшем в реку в Нижегородской области

В Нижегородской области два прокурора, один помощник и секретарь прокуратуры вылетели на автомобиле в реку Пьяну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Предварительно, они пьяные катались на служебном УАЗе, отмечая ДР, и упали в воду», — говорится в сообщении.
По информации канала, только один из людей, которые находились в автомобиле в момент падения в реку, выжил. В настоящее время водолазы ищут двух мужчин 1977 и 1997 года рождения.
По предварительной информации, в момент ДТП за рулем находился помощник прокурора Пильнинского муниципального округа.
Инцидент произошел вечером 17 июля возле поселка Пильня. В момент ДТП в салоне находились трое мужчин и две женщины. Пассажир, который смог выбраться из тонувшей машины, попросил очевидцев вызвать спасателей.
До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в Оку в момент дрифта. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.
Ранее жесткая драка сибиряков с пистолетом попала на видео.