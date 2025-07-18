Жесткая драка сибиряков с пистолетом попала на видео

В Новосибирске на видео попала драка со стрельбой на проезжей части

В Новосибирске мужчины устроили драку со стрельбой на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Курьер на электровелосипеде и пассажир «четырки» не поделили дорогу в Новосибирске и подрались. Стало еще хуже, когда один из участников потасовки…потерял пистолет», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на парковке «Сибирского Молла». На опубликованных в сети кадрах видно, как после драки мужчина стреляет по автомобилю оппонента.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений одному из участников дорожного движения в ходе конфликта.

Ранее полуголый нижегородец пытался угнать мотоцикл.