На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жесткая драка сибиряков с пистолетом попала на видео

В Новосибирске на видео попала драка со стрельбой на проезжей части
true
true
true

В Новосибирске мужчины устроили драку со стрельбой на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Курьер на электровелосипеде и пассажир «четырки» не поделили дорогу в Новосибирске и подрались. Стало еще хуже, когда один из участников потасовки…потерял пистолет», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на парковке «Сибирского Молла». На опубликованных в сети кадрах видно, как после драки мужчина стреляет по автомобилю оппонента.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины на Mercedes избили водителя Lada на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя легкового автомобиля, после чего садится в машину и уезжает, при этом в момент нападения рядом стоит пассажир иномарки. Далее автор записи показывает, как водитель Lada вытирает кровь с лица.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений одному из участников дорожного движения в ходе конфликта.

Ранее полуголый нижегородец пытался угнать мотоцикл.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами