Четыре человека погибли в УАЗе, который вылетел в реку в Нижегородской области

В Нижегородской области четыре человека погибли в УАЗе, который упал в реку

В Нижегородской области УАЗ упал в реку, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел в поселке Пильна. Также пострадал мужчина 1991 года рождения», — передает телеканал.

Авария произошла вечером 17 июля возле поселка Пильня. В момент ДТП в салоне находились трое мужчин и две женщины. Пассажир, который смог выбраться из тонувшей машины, попросил очевидцев вызвать спасателей.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в Оку в момент дрифта. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Ранее стало известно, кто сидел в автомобиле, вылетевшем в реку в Нижегородской области.