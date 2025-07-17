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В Новосибирской области на видео попали последние секунды перед лобовым тараном Nissan

В Новосибирской области на видео попало жесткое лобовое ДТП с Nissan
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В Новосибирской области столкнулись Nissan и встречный седан. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Момент лобового ДТП под Искитимом зафиксировала камера видеорегистратора. На записи видно, что «Ниссан» медленно покатился на встречную полосу и столкнулся с седаном», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается другая машина. От удара транспортные средства отбрасывает в разные стороны.

До этого сообщалось, что на трассе в Тамбовской области рассыпавшиеся из фуры арбузы заблокировали движение. На кадрах видно, что из-за рассыпавшегося груза и стоящего грузовика автомобили вынуждены двигаться с минимальной скоростью. ДТП произошло на 354-м километре трассы «Каспий», которая ответвляется от М-4 «Дон», уточняет Telegram-канал «Полоса безопасности».

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