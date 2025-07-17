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«Самая ягодная авария»: арбузы завалили трассу «Каспий»

В Тамбовской области рассыпавшиеся арбузы заблокировали проезд по автотрассе
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На трассе в Тамбовской области рассыпавшиеся из фуры арбузы заблокировали движение по автотрассе, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Самая ягодная авария случилась на трассе М4. Арбузы «устроили» массовое бегство из кузова грузовика на 90 км в сторону Тамбова», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что из-за рассыпавшегося груза и стоящего грузовика автомобили вынуждены двигаться с минимальной скоростью.

ДТП произошло на 354-м километре трассы «Каспий», которая ответвляется от М-4 «Дон», уточняет Telegram-канал «Полоса безопасности».

По его данным, арбузы рассыпались по проезжей части в результате ДТП. Водитель другого большегруза выехал на встречную полосу и зацепил фуру с арбузами. После этого произошло столкновение с «Газелью» и Lada Largus. Движение в районе места аварии было частично ограничено.

Ранее в Уфе бетонная стена упала на автомобиль.

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