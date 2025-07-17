Бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как бетонная стена обрушилась на припаркованную машину

В Уфе бетонная стена обрушилась на припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Onine».

«ЧП произошло на Кирова 31, по камерам видно, обломки упали на припаркованную машину рядом», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан» опубликовал видео, снятое уличной камерой. На кадрах видно, как бетонные обломки падают с высоты на припаркованный автомобиль, поднимается пыль.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина забрался на капот иномарки и ногой пробил лобовое стекло. Инцидент произошел на улице Челюскинцев. Несколько человек переходили дорогу в неположенном месте, после чего один из них, разозлившись, что его не пропустили, запрыгнул на капот Kia и разбил лобовое стекло.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина прыгает на капот остановившегося автомобиля, дважды ударяет ногой по лобовому стеклу и пробивает его.

Кроме того, похожа ситуация произошла в Москве, где мужчина ногами разбил лобовое стекло припаркованной машины.

Ранее екатеринбуржец пробил стекло и избил таксиста на проезжей части.