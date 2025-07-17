«Потоп на Рублевке»: в Москве автомобили застряли на затопленном шоссе и попали на видео

В Москве движение на Рублевском шоссе парализовано после мощного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Из-за сильных ливней Рублевское шоссе затоплено, автомобили стоят в воде. Коммунальные службы работают над устранением последствий», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия мощного ливня. На кадрах видно, что автомобили стоят на проезжей части. На записи также заметно, как люди ходят по затопленной дороге вокруг машин.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили начали уходить подводу после ливней. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили движутся по затопленным дорогам, при этом припаркованные машины начали уходить под воду.

Кроме того, на пересечении Рубежного проезда и дублера Рублевского шоссе затопило дорогу. На кадрах видно, автомобили движутся по затопленной проезжей части, при этом в один момент черная машина останавливается. По словам автора видео, автомобиль «заглох».

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.