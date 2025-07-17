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«Машины тонут»: москвичи сняли на видео последствия мощных ливней

В Москве на видео попало, как машины тонули на затопленных дорогах
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В Москве автомобили начали тонуть после мощного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На пересечении Рубежного проезда и дублера Рублевского шоссе затопило дорогу — машины тонут», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, автомобили движутся по затопленной дороге, при этом в один момент черная машина останавливается. По словам автора видео, автомобиль «заглох».

До этого сообщалось, что в Крылатском машины почти ушли под воду. На кадрах видно, как автомобили движутся по затопленным дорогам.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:05 мск, пробка на Дмитровском шоссе в обе стороны образовалась в районе пересечение с МСД, между станциями метро Петровско-Разумовская и Верхние Лихоборы.

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.

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