В Москве на видео попало, как автомобили начали уходить под воду

В Москве автомобили начали уходить под воду после ливней и попали на видео

В Москве автомобили начали уходить подводу после ливней. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

«Машины в Крылатском почти ушли под воду», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили движутся по затопленным дорогам, при этом припаркованные машины начали уходить под воду.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили затопило на подземной парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мощные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:05 мск, пробка на Дмитровском шоссе в обе стороны образовалась в районе пересечение с МСД, между станциями метро Петровско-Разумовская и Верхние Лихобор.

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.