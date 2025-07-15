Москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня

Mash: семь человек оказались заблокированы в авто из-за сильного ливня в Москве

В Москве семь человек оказались заблокированы в автомобилях после сильного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Под удар попали Mini Cooper, Volkswagen и два BMW с людьми во дворе на Автозаводской улице. Чтобы вылезти, им пришлось вызывать спасателей. Застрявших вытащили, сейчас ждут эвакуатор, чтобы достать из луж свои тачки», — рассказали очевидцы.

По их словам, семь человек не смогли самостоятельно открыть двери своих автомобилей.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили затопило на подземной парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мощные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Общественный транспорт стоит без движения, также на дороге видны автомобили, едущие с предельно малой скоростью.

Ранее россиянам рассказали, что будет с машиной после затопления ливнем.