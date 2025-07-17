«Умолял отвезти домой»: под Волгоградом школьник загорелся на питбайке и попал на видео

Под Волгоградом на видео сняли, как школьник загорелся вместе с питбайком

В Волгоградской области школьник воспламенился, когда на питбайке проехал по горящей бутылке. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Волгоградской области подросток проехался по горящей бутылке с бензином и загорелся. Школьники пытались потушить вспыхнувший питбайк, дуя на пламя. Пострадавший, осознав, что сильно обгорел, умолял срочно отвезти его домой», — говорится в сообщении.

Подростки запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как школьник проезжает через горящую бутылку и загорается вместе с транспортом, при этом пламя охватывает подростка полностью. Далее на записи видно, как мальчики пытаются потушить питбайк. На записи также слышно, как пострадавший школьник предупреждает, что сильно обгорел, и просит подростков отвезти его «срочно» домой.

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