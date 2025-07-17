В Татарстане полицейские расстреляли водителя около храма, и это попало на видео

В Татарстане на видео попало, как полицейские стреляли в водителя возле храма

В Татарстане полицейские выстрелили в водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Ночью в селе Столбище патрульные остановились около подозрительного авто у храма. Они заподозрили, что мужчина за рулем был нетрезв, но попытка спокойно отвезти его на медосвидетельствование не увенчалась успехом — тот начал буянить и ругаться», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать мужчину, но он нападает на сотрудников правоохранительных органов и кричит. Кроме того, один из полицейских толкает спутницу водителя, пытающуюся помешать работе правоохранителей, на землю, из-за чего мужчина начинает кричать еще громче. Тогда сотрудники предупреждают, что применять оружие, но нарушитель не останавливается.

Далее на записи заметно, как полицейский несколько раз выстреливает в ногу водителю. По информации канала, прибывшие на место инцидента медики госпитализировали мужчину.

Ранее в Казани гаишники остановили автомобиль, который ехал без водителя.