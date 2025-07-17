Назраневец расстрелял людей из-за места на парковке

Mash: мужчина стрелял в троих человек в Назрани из-за места на парковке

В городе Назрань республики Ингушетия мужчина устроил стрельбу из-за места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Поругались на Московской. 30-летний водитель травматом отгонял претендентов на свободное место. 25-летнему парню из Малгобека пуля попала в левую лопатку — его госпитализировали. Еще двое отделались травмами послабее», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего мужчину, а пистолет с девятью патронами изъяли.

До этого сообщалось, что в Татарстане полицейские выстрелили в водителя на проезжей части. На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать мужчину, но он нападает на сотрудников правоохранительных органов и кричит. Кроме того, один из полицейских толкает спутницу водителя, пытающуюся помешать работе правоохранителей, на землю, из-за чего мужчина начинает кричать еще громче. Тогда сотрудники предупреждают, что применять оружие, но нарушитель не останавливается.

Ранее в Казани гаишники остановили автомобиль, который ехал без водителя.