«Стали кричать»: в Казани гаишники остановили автомобиль, который ехал без водителя

SHOT: в Казани полиция не смогла установить водителя машины на автопилоте

В Казани гаишники остановили автомобиль, который ехал на автопилоте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В Казани экипаж ГИБДД остановил авто, ехавшее без водителя, — люди в салоне стали наперебой кричать, что все они пассажиры, а машина едет на автопилоте. Причем один из пассажиров как-то тяжело выговаривал слова (возможно, устал)», — говорится в сообщении.

По информации канала, владельцу автомобиля пришлось долго объяснять сотрудникам ГИБДД, что его машиной LiXiang L7 можно управлять через телефон. После чего гаишники посовещались и выписали пассажирам штраф за непристегнутые ремни безопасности.

В МВД сообщили, что водителем транспортного средства, которое едет на автопилоте, будет считаться человек, управляющий автомобилем через телефон. При этом, если водитель будет «жать на кнопки» в состоянии алкогольного опьянения, его могут лишить водительского удостоверения или отправить на время в изолятор.

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