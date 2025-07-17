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Бутовских коз, атаковывавших машины москвичей, «больше не будет»

В Москве бутовских коз, которые прыгали по автомобилям, забрали у владельца
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В Москве бутовских коз, которые прыгали по машинам, увезли в спецучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Ушла эпоха бутовской рогатой ОПГ: коз забрали у их владельца и увезли 20 рогатых отправились в спецучреждение. Сотрудники заявили, что животные будут содержаться в надежных условиях», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что животных уже доставили в учреждение. По словам очевидицы, козы «дружелюбные», в настоящее время за их состоянием следит ветеринар.

До этого сообщалось, что в Бутово коза забралась на капот припаркованного автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как коза прыгает на капот черной машины, после чего убегает на траву. На опубликованном в сети фото заметно, что коз было несколько.

Кроме того, прохожие сняли на камеру, как коза стоит на припаркованном белом автомобиле и ест листья с дерева, при этом рядом находится еще одна коза, которая щиплет траву.

Ранее в Москве коза залезла на Kia, чтобы поесть листья с дерева.

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