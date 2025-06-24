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Бутовские козы атаковали автомобиль, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как бутовские козы вновь атаковали легковушку

В Москве в Бутово коза забралась на автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Потому что сверху листочки вкуснее», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как коза стоит на припаркованном белом автомобиле и ест листья с дерева, при этом рядом стоит еще одна коза и щиплет траву.

До этого в Ростовской области верблюда везли на экскаваторе в вольер к трем самкам. На опубликованных в сети кадрах видно, как люди перевозят верблюда. По информации канала, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водитель спас котенка на обочине дороги. По информации канала, водитель посадил животное в салон автомобиля и понял, что у котенка больные глаза. В настоящее время животное живет в квартире.

Ранее на Алтае конфликт быков на проезжей части попал на видео.

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